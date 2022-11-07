В Реж вернулись тепло и горячая вода

В Реже ликвидировали проблемы с горячей водой и отоплением – с утра субботы в части города не было ни того ни другого из-за проблем на котельной.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации города, электроснабжение в районе Быстринском подключили в 6:50 5 ноября, а отопление и горячую воду вернули только сегодня. К четырем часам утра запустили систему, к этому времени в домах коммунальные ресурсы уже должны быть.

Напомним, из-за аварии на котельной более десятка тысяч человек в Реже в выходные остались без горячей воды и отопления. Кроме многоквартирников, в этом же районе находятся две школы и несколько детских садов.

Реж, Светлана Загороднева

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