Коммунальное ЧП в Реже: нет воды и тепла

В Свердловской области с приходом зимы начались коммунальные проблемы. ЧП в городе Реж, несколько районов остались без тепла и горячей воды.

«У нас дома холодища. Ночью авария была, на фильтровальной света нет. Котельную тоже остановили. Когда сделают, неизвестно. Жесть. Без отопления весь район, он большой, здесь порядка 10-20 тысяч человек живут», – рассказала «Новому дню» жительница микрорайона Стройгородок. В этом районе находятся две школы и несколько детсадов, которые должны заработать после окончания выходных дней.

Как оказалось, это не единственный район, который затронули коммунальные проблемы. «Где опять тепло на шестом? И свет периодически выключают!», – опубликовали в сообществе «Сплетни город Реж». В этой же группе обсуждают, что в Шестом микрорайоне нет горячей воды, также ее нет в других частях города, в домах на улице Ленина, Фрунзе, Спортивная, Горького.

Дозвониться до администрации города не удалось.

Добавим, несколько лет назад Реж уже оставался без отопления и горячей воды в разгар зимы. Дети в школах и садиках занимались, одетые в несколько кофт и штанов. Причиной стала череда коммунальных аварий: прорвало холодный водовод, по которому вода из водоема поступает на фильтровальную станцию, и еще одну трубу, которая с фильтровальной подает воду в котельную. С котлами тоже была беда: из трёх нормально работал только один. После этого ЧП котельную ремонтировали, но, как сейчас говорят знакомые с ситуацией горожане, коммунальные сети в городе в неважном состоянии, гнилые и трубы, и оборудование.

Екатеринбург, Марина Иванова

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