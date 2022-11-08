Екатеринбургская дума освободила Григория Вихарева от депутатского мандата

Екатеринбургская дума прекратила депутатские полномочия Григория Вихарева, который 1 ноября был избран главой Белоярского округа. Депутаты проводили бывшего коллегу аплодисментами.

«Я принял осознанное решение и написал заявление о сложении полномочий. Инаугурация в Белоярском округе состоится 11 ноября. Я хотел бы поблагодарить депутатов за совместную работу. Надеюсь, я был полезен вам и гражданам на территории, от которой был избран депутатом ЕГД», – сказал на прощание Григорий Вихарев. Спикер думы Игорь Володин вручил ему грамоту на память.

С уходом Вихарева из думы освободилось место руководителя постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности. В ее составе осталось всего три депутата – Алексей Холодарев, Владимир Козлов и Любовь Боркова. Чтобы не допустить роспуска комиссии, в состав включили единоросса Виталия Чачина по его заявлению. На следующем заседании члены комиссии изберут председателя.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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