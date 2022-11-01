Григорий Вихарев со второй попытки избран главой Белоярского округа

В Белоярском городском округе наконец появится полноценный глава муниципалитета. На сегодняшнем заседании местной думы мэром был избран депутат Екатеринбургской гордумы 32-летний Григорий Вихарев.

Как рассказал «Новому Дню» депутат заксобрания региона Вячеслав Вегнер, за Вихарева свои голоса отдали 19 депутатов из 20.

Напомним, Григорий Вихарев уже выходил в финал конкурса по отбору главы Белоярского, но победить не смог. На заседании думы 4 марта 2022 года 15 из 20 народных избранников испортили бюллетени, за Вихарева проголосовали четверо, за бывшего замглавы по ЖКХ Антона Полуяктова – один. Таким образом, весной избрание мэра не состоялось. Именно Вихарева рекомендовала к избранию конкурсная комиссия во главе с первым заместителем руководителя аппарата губернатора Вадимом Дубичевым. Депутаты местной думы были настроены на то, чтобы главой муниципалитета стал кто-то из местных, но в Екатеринбурге хотели видеть в мэрском кресле человека, удаленного от местных элит.

Григорий Вихарев – профессиональный управленец. По итогам 2021 года депутат задекларировал доход на сумму более 4 миллионов рублей, его супруга – 6,9 миллиона рублей. При этом на жену была оформлена квартира в Болгарии (64,8 кв. м) и автомобиль BMW 7, а в собственности депутата находится квартира (113,7 кв. м), дом (179,8 кв. м) и земельный участок – все в России. В 2018 году был избран в думу Екатеринбурга по спискам ЛДПР, но через несколько лет покинул эту партию.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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