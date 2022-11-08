В Свердловской области можно привиться от ковида через нос

В Свердловской области началась интраназальная вакцинация против Covid-19. Как сообщили в департаменте информполитики губернатора, закуплено 300 тысяч специальных насадок, с помощью которых вводится привычный «Спутник V».

Перед введением препарата стоит высморкаться, далее процедура выглядит так: врач набирает в шприц содержимое флакона, снимает иглу, надевает вместо нее дозирующее устройство и резким нажатием на поршень вводит на вдохе препарат пациенту в один носовой ход, закрывая пальцем другой носовой ход. Затем 30 минут человек остается под наблюдением врачей, в течение двух часов нельзя сморкаться, есть, пить и курить.

Вакцина состоит из двух компонентов и вводится с интервалом в 21 день. Использовать ее можно как для первичной вакцинации, так и для повторной. Но такой метод иммунизации специалисты рекомендуют для тех, кто уже делал прививку против Covid-19 не менее шести месяцев назад или переболел коронавирусом. Для жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания более надежным будет традиционный метод вакцинации. В ДИПе сообщают, что привиться таким способом можно в любом медучреждении.

Екатеринбург, Марина Иванова

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