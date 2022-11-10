Эпидемиолог: у привитых назальной вакциной против Covid-19 меньше побочных реакций

Исполняющий обязанности главного врача городского Центра медицинской профилактики Александр Харитонов рассказал о преимуществах интраназальной вакцины против Covid-19. Прививки «Спутником V» через нос уже начали делать в свердловских больницах.

«По моим данным, в том числе из других регионов, повышения температуры тела и других явных реакций после назальной вакцинации нет. Так как вакцина вводится через слизистую, идет более медленное всасывание препарата. При этом есть эффект, что мы защищаем от инфекции слизистые верхних дыхательных путей, а также идет выработка антител в крови. Формируется гуморальный иммунитет. Поэтому назальная вакцина имеет дополнительное преимущество перед обычной инъекцией», – отметил санврач.

Харитонов напомнил, что перед процедурой человек должен хорошо высморкаться. После прививки ему нужно около 30 минут оставаться под наблюдением врачей. В течение двух часов после назальной вакцинации нельзя чихать, кашлять, пить и принимать еду, курить.

По словам врача, назальная вакцина действует против штамма «омикрон» и известных его подвидов. «Сейчас мы наблюдаем снижение заболеваемости, и даже при появлении новых штаммов вируса до 95% заболевших переносят инфекцию в легкой форме. Это действие вакцин», – заявил эпидемиолог.

Харитонов также подчеркнул, что сейчас разрешено совмещать вакцинацию против Covid-19 и гриппа. С появлением назальной вакцины эта процедура станет еще проще.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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