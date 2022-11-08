Мобилизованным, участникам СВО и членам их семей рассказали, куда следует обращаться в случае возникновения вопросов

Мобилизованным для участия в СВО, участникам СВО и членам их семей объяснили, куда следует обращаться в случае возникновения вопросов.

Как сообщили РИА «Новый День» в военном следственном отделе по Екатеринбургскому гарнизону СК РФ по ЦВО, по заданию Главного военного следственного управления СК РФ ведется информирование населения. В случае необходимости следует обращаться на круглосуточную горячую линию по номерам телефонов: 8(343)369-00-15 и 8(343)359-33-22.

Напомним, что в конце октября сразу несколько членов семей мобилизованных для СВО уральцев высказывали обеспокоенность судьбой своих родных и тем, как их готовят для участия в спецоперации.

Екатеринбург, Елена Васильева

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