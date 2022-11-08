В Екатеринбурге будут судить лихача, который насмерть сбил 11-летнюю девочку

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении ПДД, из-за которого погибла 11-летняя девочка. Об этом сообщили в СУ СКР Свердловской области.

По версии следствия, 25 марта 2022 года обвиняемый ехал на автомобиле «БМВ-525» со скоростью не менее 118 км/час по 2-й Новосибирской улице в сторону улицы Эскадронной. В это время водитель увидел автомобиль «Мазда-3» и попытался его объехать. В результате маневра обвиняемый выехал на тротуар, где располагается автобусная остановка, и сбил 11-летнюю девочку. Ребенок погиб на месте происшествия до приезда «скорой медицинской помощи».

Свою вину фигурант признал. Следствию СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела находилось на контроле в центральном аппарате СК России.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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