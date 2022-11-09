В Екатеринбурге маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик (ФОТО)

Три человека пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса №043 и большегруза МАН в Екатеринбурге. Авария произошла 8 ноября в 21:15 около дома № 16а на улице Металлургов.

По данным городской Госавтоинспекции, водитель общественного транспорта нарушил правила – он превысил скорость и врезался в грузовик, который двигался в попутном направлении.

В ДТП пострадали три пассажира маршрутки: 21-летняя девушка, 47-летняя женщина и 44-летний мужчина. С различными травмами они доставлены в больницу.

Сотрудники ГИБДД установили, что за рулем автобуса «Форд Транзит» находился 67-летний мужчина со стажем вождения 24 года. Водитель пояснил, что хотел перестроиться на соседнюю полосу движения и обогнать грузовик, однако не рассчитал безопасность маневра. В момент ДТП в салоне автобуса находились 11 пассажиров.

Грузовым автомобилем «МАН» управлял 55-летний мужчина со стажем вождения 27 лет. Водитель рассказал полицейским, что неожиданно в заднюю часть его грузового автомобиля въехал автобус.



Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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