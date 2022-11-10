В Свердловской области начались скрытые проверки автобусов

Госавтоинспекция Свердловской области начала операцию «Автобус»: в общественном транспорте будут проводиться скрытые проверки. Дорожные полицейские под видом пассажиров будут следить, как водители соблюдают ПДД. На междугородних рейсах сотрудники ГИБДД будут проверять режим труда водителей автобусов, так как между выходами на маршрут им положен отдых.

По данным Госавтоинспекции, с начала 2022 года в регионе уже зарегистрировано 70 ДТП, причиной которых стало нарушение правил водителями автобусов. В этих авариях погиб один человек и еще 91 получили травмы.

На днях в Екатеринбурге городская маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик МАН. По объяснениям водителя, он хотел перестроиться в другой ряд и обогнать большегруз, но не рассчитал безопасность маневра. В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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