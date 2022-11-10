Эпидемиолог назвал темпы вакцинации от гриппа в Екатеринбурге недостаточными

Охват жителей Екатеринбурга прививками от гриппа остается невысоким. Об этом сообщил на брифинге и.о. главного врача городского Центра медицинской профилактики Александр Харитонов. По мнению специалиста, причин может быть две: либо люди устали от постоянной необходимости вакцинироваться в условиях пандемии Covid-19, либо надеются, что, как и в предыдущие два года, эпидемии гриппа не случится.

«На сегодняшний день вакцина от гриппа есть во всех поликлиниках города. Ощущается недостаток вакцины для детского населения. Поступление очередной партии ожидается где-то после 15 ноября. Охват детей прививками составляет порядка 46%. Это неплохой показатель, но недостаточный», – прокомментировал Харитонов.

По его словам, проблем с вакциной для взрослых нет. Последняя партия в размере 830 тысяч доз поступила в Свердловскую область в понедельник и сейчас распределяется по больницам. Но люди не спешат прививаться от гриппа. По данным Роспотребнадзора, на 7 ноября было вакцинировано 28,5% жителей региона. При этом стоит задача достичь к началу декабря охвата прививками 65%.

Харитонов напомнил, что бесплатные прививки ставятся детям, студентам, беременным женщинам, пенсионерам, людям с хроническими заболеваниями, а также учителям, медикам, работникам общественного транспорта и торговли. Остальные жители прививаются за свой счет или за счет работодателя. Сейчас предприятия могут закупить вакцину от гриппа по средней цене 300 рублей за одну дозу.

В Свердловской области уже зарегистрирован первый случай гриппа. Вирус обнаружили у женщины, которая недавно вернулась из Казахстана.

«Хочу отметить, что нет никакого «казахстанского гриппа», как об этом написали некоторые СМИ. Женщина могла заразиться и после приезда, сейчас это сложно установить. На сегодняшний день вирусы гриппа начали проявляться в Европе, Азии и американском континенте. Там выделяют все типы вирусов, но преобладает грипп А (H3N2), на втором месте идет грипп А пандемический (H1N1) и грипп В. Все то, что циркулирует по всему миру, скоро придет и в Россию», – предупредил врач.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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