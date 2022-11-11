В выходные в четырех ТЦ будут прививать от коронавируса и гриппа

В Екатеринбурге в ближайшие выходные можно будет привиться от гриппа и коронавируса. Как сообщили в пресс-службе мэрии, вакцинироваться можно будет в том числе в торговых центрах. Там специальные кабинеты будут работать в следующем режиме:

– ТРЦ «Гринвич» (улица 8 Марта, 46) – с 10:00 до 14:00;

– ТЦ «Мега» (улица Металлургов, 87) – с 10:00 до 14:00;

– ТЦ «Дирижабль» (улица Академика Шварца, 17) – с 10:00 до 14:00;

– ТРЦ «Кировский» (Сиреневый бульвар, 2а) – с 10:00 до 14:00.

Напомним, на этой неделе в Свердловской области стали прививать от коронавируса и гриппа интерназально. Сообщалось, что привиться таким способом можно в любом медучреждении.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/777311.html

Екатеринбург, Марина Иванова

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