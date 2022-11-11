Волочкова спела в Екатеринбурге в свадебном платье (ФОТО)

Анастасия Волочкова стала приглашенной звездой Недели моды в Екатеринбурге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», балерина появилась сегодня вечером в креативном кластере «Домна» на улице Вайнера, где проходил показ коллекции московского дизайнера Джемала Махмудова.

Сама звездная модель вышла уже под занавес шоу в белом свадебном платье. Анастасия Волочкова прошла по подиуму и исполнила песню из своего сольного альбома «Одна». И сообщила зрителям, что очень рада снова побывать в Екатеринбурге. Звезда назвала уральцев «замечательными, светлыми и живыми людьми», а также анонсировала завтрашнюю автограф-сессию в одном из торговых центров.

Отметим, что зал, где проходил показ, был полон. В соцсетях Волочковой уже появились сообщения от поклонниц: «Очень ждали вашего приезда в Екатеринбург, очень хотели фото с вами сделать, сегодня подходили к вам около клуба куда вы приехали на показ, но, к сожалению, не получилось».

Сегодняшний показ стал первым настолько масштабным событием для креативного кластера «Домна», открытого в мае этого года. Как уже писал «Новый День», в церемонии открытия приняли участие первый замгубернатора Алексей Шмыков, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и руководитель Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. Отвечая на вопрос, почему в традиционно промышленной Свердловской области появилась идея создать креативный кластер, Алексей Орлов ответил, что за 300 лет истории Екатеринбург уже несколько раз менял предназначение. «Сейчас это город услуг, IT-технологий, fashion-индустрии, креативный город», – пояснил он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

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