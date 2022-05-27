В бывшем доме купцов Агафуровых появилась креативная «Домна» (ФОТО)

Сегодня в старинном особняке на улице Вайнера, 16, в Екатеринбурге открылся креативный кластер «Домна», который должен стать центром творческой индустрии города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в церемонии открытия приняли участие первый замгубернатора Алексей Шмыков, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и руководитель Свердловского областного союза поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Отвечая на вопрос, почему в традиционно промышленной Свердловской области появилась идея создать креативный кластер, Алексей Орлов ответил, что за 300 лет истории Екатеринбург уже несколько раз менял предназначение. «Сейчас это город услуг, IT-технологий, fashion-индустрии, креативный город», – пояснил он.

Соглашение о создании креативного кластера было подписано в декабре 2021 года между губернатором Евгением Куйвашевым, Алексеем Орловым и директором СОСПП Валерием Пиличевым. Под новую структуру было решено выделить старинный особняк, в котором до 1918 года размещался универсам братьев Агафуровых. В советские годы здесь был «Детский мир», а в последние годы большая часть здания была заброшена. После передачи объекта Союзу поддержки предпринимателей начался ремонт и адаптация. Сегодня было открыто правое крыло площадью 1054 кв. м, предстоит адаптировать еще левое крыло второго этажа и мезонин. Отметим, бюджетные средства на это не тратятся – ремонт ведется за счет благотворителей.

В первой очереди кластера открыт fashion-коворкинг, магазин крафтовых товаров, медиаблок, лекторий, а также пространства для фотосъемки и печати. Ежедневно площадка сможет принимать 200-250 посетителей и участников. План мероприятий на июнь уже формируется.

Добавим, что название кластеру выбирали по конкурсу. В нем участвовали более 2 тысяч наименований. В итоге жюри выбрало вариант, который предложила школьница из Нижнего Тагила Софья Федорова – «Домна». Впрочем, другие варианты тоже не пропали. Их написали на сотнях кружков, из которых составили декоративное панно, украшающее одну из стен. Среди них, например, такие как «ДомНаВайнера», «Рубикон», «Горки», «ТворцыУрала», «Смартбург», «квARTира», «создаВАЙНЕРАзрушай» и другие.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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