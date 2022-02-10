Будущий креативный кластер на Вайнера получил имя «Домна» (ФОТО)

Власти Екатеринбурга выбрали название будущему креативному кластеру, который расположится в старинном особняке на Вайнера, 16. В конкурсе участвовали более 2 тысяч наименований. В итоге жюри выбрало вариант, который предложила школьница из Нижнего Тагила Софья Федорова – «Домна». Девочка в качестве приза получила ноутбук.

Софья Федорова. Фото: ДИП

Двухэтажный кирпичный дом является памятником архитектуры XIX века. Ранее на первом этаже здания располагались магазины, второй этаж долгое время пустовал. В прошлом году арендаторы неожиданно съехали. В конце декабря исторический особняк передали в безвозмездное пользование Свердловскому фонду поддержки предпринимательства для создания креативного кластера.

Предполагается, что в будущем здесь появятся магазин с товарами местных ремесленников, студия звукозаписи, творческий и IT-коворкинг, образовательный и продюсерский центры. Сейчас в здание идет ремонт. Креативное пространство должно открыться в мае 2022 года – там появятся первые резиденты.

Проект интерьера. Фото: ДИП

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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