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Понедельник, 20 декабря 2021, 15:22 мск

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Старинный особняк на улице Вайнера отдадут творческим людям

Старинный кирпичный особняк на улице Вайнера, 16, станет центральной площадкой Сетевого креативного кластера, создание которого началось в Свердловской области.

Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Евгений Куйвашев. По его словам, арендаторы первого этажа решили съехать, а второй этаж долгое время стоял заброшенным. Сейчас здание передают создателям нового креативного кластера. В будущем тут появятся магазин с товарами местных ремесленников, студия звукозаписи, творческий и IT-коворкинг, образовательный и продюсерский центры.

«А, может, и ещё что-то совсем неожиданное, – добавил Куйвашев. – Потому что идей у креативного сообщества всегда – через край. И это очень хорошо. Это значит, на нашей карте появится новый центр притяжения жителей региона и туристов. Я уже рассказывал о том, что такое креативные кластеры. Эти проекты дают вторую жизнь заброшенным пространствам. Стоит пустой завод, приходят творческие люди и делают там, к примеру, сцену для концертов или мастерские. Приходят предприниматели и открывают там кафе или магазин. И площадка снова становится интересной и нужной людям».

В департаменте информполитики сообщили, что сегодня, 20 декабря, правительство Свердловской области, администрация Екатеринбурга и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства подписали соглашение о сотрудничестве в сфере создания и развития креативных кластеров.

Открытие творческого кластера в Екатеринбурге запланировано на май 2022 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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