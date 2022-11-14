В бюджет заложили сотни миллионов на единовременные выплаты военнослужащим в следующие три года

В проекте бюджета на следующий год предусмотрены единовременные выплаты военнослужащим, которые принимают участие в действиях на Украине, ДНР и ЛНР. На эти цели власти планируют потратить более 370,2 миллиона рублей. Аналогичные цифры заложены и на плановый период 2024-2025 годов.

Единовременные выплаты, о которых идет речь, положены в следующих случаях: 150 тысяч за ранение; 300 тысяч, если военный был признан инвалидом третьей группы, 400 тысяч – второй группы, 500 тысяч – первой. В случае смерти военнослужащего его семья получит 1,5 миллиона рублей.

Отметим, в Свердловской области также платят по 20 тысяч рублей семьям мобилизованных, но найти эти выплаты в проекте бюджета на следующий год не удалось.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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