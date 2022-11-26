Родные мобилизованных в Свердловской области получили почти 23 тысячи выплат

Семьям мобилизованных в Свердловской области выплатили более 450 миллионов рублей: 22 673 выплаты по 20 тысяч рублей.

Об этом сегодня сообщили в департаменте информполитики губернатора региона. Напомним, по 20 тысяч рублей из регионального бюджета могут получить родные мобилизованных (жены, родители и другие), а также выплата 20 тысяч рублей положена на каждого ребенка военнослужащего.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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