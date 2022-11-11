Региональные выплаты получили почти 13 тысяч родственников мобилизованных

В Свердловской области региональные выплаты получили уже 12 895 членов семей мобилизованных, общая сумма составила 257 млн 900 тысяч рублей, сообщили в ДИПе.

Как уже сообщал «Новый День», родные свердловчан, участвовавших ранее или участвующих в настоящий момент в спецоперации, могут получить единовременную выплату – в 20 тысяч рублей – на семью, а также аналогичную сумму на каждого из детей военнослужащего.

Напомним, выплата членам семьи назначается автоматически после передачи муниципальными образованиями списков получателей в Минсоцполитики Свердловской области. Кроме того, близкие родственники могут самостоятельно обратиться в территориальное управление социальной политики по месту жительства.

Ранее спикер заксо Людмила Бабушкина сообщила СМИ, что всего на выплаты семьям планируется потратить 300 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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