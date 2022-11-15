В Екатеринбурге похолодает до -22 градусов

В середине ноября в Екатеринбург пришла настоящая зима. Город засыпает снегом, по прогнозам синоптиков, еще сегодня возможны небольшие осадки, но уже в ближайшие два дня их не ожидается. Зато подморозит. Ближайшей ночью будет -17…-19 °C. Днем потеплеет совсем немного, до -15…-17. В ночь на четверг ожидается -20…-22 °C, днем до -13…-15 градусов со слабым неустойчивым ветром.

За первые две недели ноября в Екатеринбурге выпало уже полторы месячных нормы осадков, снегопады идут с пятницы. Коммунальные службы справиться с последствиями не успевают, второй день подряд город стоит в пробках, а в общественном транспорте – толпы и очереди на остановках.

Екатеринбург, Марина Иванова

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