В Екатеринбурге второй день подряд – огромные пробки

В Екатеринбурге из-за снегопада второе утро подряд начинается с огромных пробок во всех районах города. В 8 утра затруднения были 9 баллов, сейчас – 7. Жители отдаленных районов жалуются, что до работы добирались более часа.

Судя по «Яндекс.Пробкам», движение затрудняет не только снег, но и небольшие аварии. На текущий момент два ДТП зафиксированы на Сибирском тракте, одно – на Серафимы Дерябиной, одно – на Малышева. Больше всего пробок на выезде из Академического, с ЖБИ, с Кольцовского тракта в сторону центра и на центральных улицах Екатеринбурга.

Жители отдаленных районов жалуются, что второй день подряд добираются на работу с большим трудом. «Из Академического до 1905 года вчера ехала на автобусе больше часа, сегодня – почти час. Это в два раза дольше, чем обычно. Причем автобусы – битком. На остановках, которые расположены на выезде из района, даже не останавливаются, потому что пассажиров уже некуда впускать. Люди у ТЦ стоят больше часа или идут пешком», – рассказала жительница района. Напомним, вчера в утренний и вечерний час пик ситуация была аналогичная.

Синоптики рассказали, что Свердловская область сейчас находится в глубоком снежном циклоне. За сутки на территории региона установился снежный покров высотой от 4 до 10 сантиметров, на севере Свердловской области снегу намело уже 15-23 сантиметров. Сегодня снегопады должны ослабеть, но похолодает: в северных районах ожидается усиление мороза ночью до -20...-27°, 16-18 ноября в южных районах области до -17…-22 °C. Средняя суточная температура в этот период предполагается на 7-12° ниже средних многолетних значений.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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