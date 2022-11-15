В Екатеринбургском зоопарке прибавилось ленивцев (ФОТО)

В екатеринбургском зоопарке отмечают пополнение – пара двупалых ленивцев Бой и Ляля в очередной раз стали родителями. Сейчас их детенышу три месяца. Сотрудники пока не дали имя малышу, так как он проводит все время, прячась в длинной шерсти мамы ленивца. По этой причине посетители пока не могут увидеть нового обитателя зоопарка.

Ленивцы исключительно древесные животные. Они активны ночью, при этом медленно передвигаются по ветвям спиной вниз, цепляясь за ветки когтями. За день ленивцы проходят около 38 метров. Двигаются животные только для того, чтобы кормиться или сменить дерево. Зато они хорошо плавают. Питаются ленивцы листьями, ягодами, сочными плодами, молодыми побегами растений, иногда насекомыми. Самка приносит одного детеныша в год. Пара ленивцев Бой и Ляля приехали в Екатеринбург из Южной Америки в 2008 году, и с 2014 года регулярно радуют приплодом, рассказали в Екатеринбургском зоопарке.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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