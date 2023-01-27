Екатеринбуржцы стали чаще ходить в зоопарк: за год посещаемость выросла на 100 тысяч

За прошлый год Екатеринбургский зоопарк посетили более 601 тысячи человек – на 100 тысяч больше, чем годом ранее. Директор Светлана Прилепина считает, что причин две.

«В 2022 году люди чаще оставались в городе. И вторая причина – ввод новых вольеров для белых медведей и приезд Хатанги. В августе мы заметили резкий всплеск посещаемости», – рассказала директор зоопарка.

Конечно, многие идут, чтобы посмотреть на новых питомцев или детенышей, появившихся на свет. Всего за год в зоопарке родилось 15 малышей: в семействах зеленокрылых ара, барсуков, кинкажу, кенгуру беннета, зеленых мартышек, двупалых ленивцев и других. Кстати, как рассказал заместитель директора Екатеринбургского зоопарка по формированию коллекции Павел Грачев, двупалые ленивцы крайне редко размножаются в неволе. Приплод приносят только особи в Лондоне и Москве.

«У нас уже очередь из зоопарков выстроилась, которые хотели бы от нас получить ленивцев. И к нам часто обращаются за консультациями – как вообще обращаться с этими животными», – отметил Павел Грачев.

В 2022 году в зоопарк приехали и новые животные. Кроме Хатанги, в Екатеринбурге приняли росомаху, каракала, фенека, птиц-носорогов. Для всех вновь прибывших животных обустроены новые вольеры.

Несмотря на экономическую ситуацию в стране, количество опекунов у животных только растет: в прошлом году появилось 22 новых. Доход зоопарка от опеки составил 30 миллионов рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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