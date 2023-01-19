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Суббота, 21 января 2023, 14:56 мск

Новости Екатеринбург

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В зоопарк привезли птиц-носорогов (ФОТО)

Фото: Екатеринбургский зоопарк

В зоопарке Екатеринбурга появились новые обитатели – это пара серощеких калао из семейства птиц-носорогов. Их зовут Ральф и Мегги, им по два года, это считается юным возрастом – живут они до 30 лет, а прибыли в Екатеринбург калао из Подмосковья.

«Помимо экзотических фруктов и ягод по вкусу этим птицами пришлась обычная морковка. Это одно из их любимых лакомств. Вместе с калао в вольере живет петушок породы сибирская мохноножка. Отношения между птицами нейтральные – калао занимают верхний ярус вольера, а петух – нижний», – сообщили в пресс-службе зоопарка.

Екатеринбург, Елена Сычева

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