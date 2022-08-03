В Екатеринбург прибыла белая медведица Хатанга (ФОТО)

В Екатеринбург привезли белую медведицу Хатангу, которая станет новой обитательницей зоопарка.

Такой новостью поделился в телеграм-канале мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. По его словам, Хатанга бодра, весела, игрива, и на Урале ей явно понравится. Но пока медведицу увидеть нельзя. Две недели после прибытия она будет находиться на карантине. Посетители зоопарка смогут познакомиться с Хатангой накануне Дня города, 19 августа.

Как уже сообщал «Новый День», Хатанга поселится в новом вольере для белых медведей вместе с Айной, которая живет в Екатеринбурге уже несколько лет. Новый вольер в 2,5 раза больше прежнего. На 700 квадратных метрах разместятся 3 бассейна, берлоги, участки с натуральным грунтом (галькой) и игровыми элементами. Для гостей зоопарка вокруг вольера оборудуют смотровую зону на уровне земли, заниженную площадку перед бассейнами, а также площадку на высотке 4 метров, откуда откроется панорама всего вольера.

Напомним, в апреле 2021 года в Екатеринбурге скоропостижно скончался белый медведь Умка. Незадолго до этого горожане отмечали его день рождения. Животное считалось одним из любимцев посетителей. Умка умер после того, как съел брошенный кем-то в вольер детский мячик. Вскрытие показало, что медведь умер от кровоизлияния в мозг. Комплекс морфологических изменений характерен для онкологического процесса в печени, показала экспертиза.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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