На укрепление гражданского единства и патриотизм потратят более 180 миллионов

В 2023 году из бюджета Свердловской области планируется потратить 184 миллиона рублей на патриотизм и укрепление нравственности, духовности и гражданского единства.

Часть таких мероприятий относится к молодежной политике. Так, Региональный центр патриотического воспитания, согласно проекту бюджета на следующий год, получит более 62 миллионов – на 2,9% больше, чем в нынешнем году. «Планируемый объем ассигнований обеспечит проведение не менее 370 мероприятий и позволит увеличить число участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, с 256 000 человек до 305 000 человек», – говорится в пояснительной записке к проекту бюджета. Почти 40 миллионов уйдет центрам патриотической и допризывной подготовки молодежи. На организацию военно-патриотического воспитания потратят поменьше, 10 миллионов.

Большая часть мероприятий вписана в раздел «Культура» и касается всех. На патриотизм потратят порядка 50 миллионов – 47,5 из них на проведение патриотических мероприятий в области, стране и даже на международном уровне. Еще 3,5 млн – на «реализацию мероприятий в сфере культуры, направленных на патриотическое воспитание граждан в Свердловской области».

Статья об укреплении единства российской нации и этнокультунрного развития народов России потребовала 11,4 миллиона рублей – на 16,6% больше, чем в 2022 году.

Укрепление гражданского единства, гражданского самосознания и сохранение самобытности многонационального народа России обойдется свердловскому бюджету дешевле – в 6,4 миллиона (но предполагается федеральное софинансирование). Укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов пройдет за 5 миллионов. Это на уровне прошлого года.

Кроме того, охватывать российскими духовно-нравственными ценностями планируется и иностранцев – правда, менее масштабно, чем собственных граждан. По статье о реализации мероприятий, направленных на «гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений, укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, социальную и культурную адаптацию иностранных граждан» предусмотрено всего 200 тысяч рублей. Это ровно столько же, как и в 2022 году.

Сегодня в заксо проект бюджета был принят в первом чтении. Уже с завтрашнего дня начнет работать согласительная комиссия, куда войдут 30 депутатов заксо и 30 областных чиновников. Ко второму чтению в проект внесут изменения, но обычно они не бывают кардинальными.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»