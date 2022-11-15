Свердловский бюджет-2023 принят в первом чтении с дефицитом в 16 млрд

Депутаты свердловского заксобрания приняли в первом чтении проект бюджета региона на 2023 год и плановый период на 2024 и 2025 гг. За проголосовали 38 депутатов, против – семь.

Прогноз по доходам составил 343 млрд рублей, по расходам – 359,2 млрд, дефицит – 16,1 млрд рублей. Для сравнения: при принятии в первом чтении бюджета 2022 года прогноз по доходам составил 331,9 млрд, по расходам – 341,2 млрд рублей, дефицит – 9,3 млрд рублей. Ожидаемое исполнение доходной части бюджета 2022 года – 361 млрд рублей. Предельный уровень госдолга на 1 января 2024 года – 124 млрд, процент долговой нагрузки – 40,6.

Выступая перед депутатами, министр финансов Александр Старков подчеркнул, что бюджет основан на консервативном сценарии развития экономики, и ситуация напряженная.

В то же время ожидается, что доходы по налогу на прибыль организаций вырастут на 10,3 млрд к ожидаемому уровню 2022 года, по НДФЛ – на 2,6 млрд, по налогу на имущество организаций – на 0,6 млрд рублей.

Сумма безвозмездных поступлений из федерального бюджета пока на 24 млрд меньше прогнозируемого уровня, но в минфине надеются, что после второго чтения проекта бюджета РФ эта сумма увеличится и будет учтена при втором чтении областного бюджета.

Расходы на соцполитику запланированы в объеме 94 млрд рублей, на образование – 100 млрд, на здравоохранение – 33,8 млрд рублей, на физкультуру и спорт – 9,8 млрд рублей, на культуру – 3,4 млрд рублей.

Выступить после министра пожелал только один депутат – руководитель фракции КПРФ Александр Ивачев. Он заявил, что его фракция будет голосовать против, что представленный проект не решает стоящих перед страной и регионом задач, например в части поддержки реального производства и науки. Также он обратил внимание на падение доходов от деятельности государственных предприятий Свердловской области.

Добавим, уже завтра в 12 часов начнет работу согласительная комиссия, куда войдут 30 депутатов заксо и 30 областных чиновников.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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