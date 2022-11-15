Свердловская область в разы увеличит траты на продвижение внутреннего туризма

В Свердловской области в следующем году власти планируют больше тратить на развитие внутреннего туризма – сразу по нескольким статьям в проекте бюджета предусмотрено увеличение расходов. Так, на разработку, формирование и продвижение «брендовых» маршрутов по территории области власти хотят потратить в 4 раза больше, чем в этом году. Впрочем, в абсолютных цифрах сумма не выглядит слишком впечатляющей – 1,2 млн рублей. В следующие два года планируется выделять на это Центру развития туризма по 2,2 млн. В шесть раз вырастут расходы на мероприятия по повышению привлекательности сферы туризма и гостеприимства. Более 154 миллионов выделяется на поддержку общественных инициатив, направленных на развитие туристской инфраструктуры (это направление финансировать будет также федеральный бюджет). Более 16 миллионов из регионального бюджета будет потрачено на проектирование туристского кода города – речь не только про Екатеринбург, отбирать города будет Ростуризм, проект поддержит федеральный бюджет.

Более 1,6 млн рублей уйдет на продвижение туристских продуктов в интернете – в 2022 году такие расходы запланированы не были. А вот расходы на презентации туристского потенциала в ходе международных и всероссийских выставок и конференций, напротив, срезали на 60,5%.

Кроме того, выделяется финансирование на комиссию, которая аттестовывает гидов и экскурсоводов – 300 миллионов, как говорится в пояснительной записке, это на 40 % меньше уровня текущего года.

Отметим, статья расходов, подразумевающая повышение качества туристских услуг, сокращена вдвое – выделяется около 1,8 млн рублей, на 58 % меньше, чем в 2022 году.

Депутаты заксобрания сегодня приняли бюджет в первом чтении, завтра начнет работу согласительная комиссия, чиновники и парламентарии будут согласовывать правки. Министр финансов Александр Старков подчеркнул, что бюджет основан на консервативном сценарии развития экономики, и ситуация напряженная. Дефицит составит более 16 млрд рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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