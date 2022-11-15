Согласительная комиссия по бюджету будет работать без СМИ

Журналисты не смогут наблюдать за работой согласительной комиссии по проекту бюджета 2023 года, которая начнется завтра, 16 ноября. Представителям СМИ предлагают посетить только пресс-подход.

Напомним, в 2020 и 2021 году доступ на заседания согласительной комиссии также был ограничен, тогда это было связано с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня проект бюджета был рассмотрен в первом чтении. Прогноз по доходам составил 343 млрд рублей, по расходам – 359,2 млрд, дефицит – 16,1 млрд рублей. Для сравнения: при принятии в первом чтении бюджета 2022 года прогноз по доходам составил 331,9 млрд, по расходам – 341,2 млрд рублей, дефицит – 9,3 млрд рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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