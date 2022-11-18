Депутаты попросят у минфина денег еще на 30 школ и детсадов

Рабочая группа по образованию согласительной комиссии по бюджету-2023 предложит включить в перечень расходов финансирование капитального ремонта и строительства еще около 30 объектов.

Как рассказал «Новому Дню» один из участников заседания, предложения вносили главы городов, представители территорий, депутаты. Речь шла о капительном ремонте и строительстве школ, спортивных сооружений при них, детских садов. «Мы так или иначе пытались найти решения, в некоторых случаях мы их нашли. Но в ряде случаев, где предполагаются крупные затраты – полтора, два миллиарда рублей, то есть начало капитального строительства, – пока возможности такой у бюджета нет. Мы изложим согласительной комиссии свои предложения, но мы не окончательная инстанция. Когда все рабочие группы доложат комиссии свои предложения, комиссия будет голосовать, принять их или нет, после чего пройдет окончательная балансировка бюджета. Какие-то расходы, которые невозможно будет включить в проект бюджета, обычно включаются в постановление заксобрания с формулировкой «предусмотреть в случае поступления дополнительных доходов», – пояснил собеседник агентства.

Напомним, проект закона об областном бюджете на 2023 год и плановый период принят в первом чтении. На образование планируется выделить 100 млрд рублей.

В настоящее время работает согласительная комиссия. На сегодня запланированы заседания трех рабочих групп – по ЖКХ, промышленности и инновациям, физкультуре и спорту, завтра соберутся рабочие группы по АПК и экологии, в понедельник – по здравоохранению и соцполитике. Результаты рассмотрения вопросов рабочими группами согласительная комиссия рассмотрит 23 ноября. Второе и третье чтения областного бюджета предварительно намечены на 6 декабря.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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