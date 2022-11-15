На Урале внепланово поднимут тарифы ЖКХ

В Свердловской области началась работа над новыми тарифами на услуги ЖКХ, сообщает департамент информполитики региона. Их, напомним, повысят внепланово, по новым ценам придется платить уже с 1 декабря 2022 года (впрочем, квитанции за этот период придут в конце года).

Как писал ранее «Новый День», для Свердловской области правительство РФ установило индекс роста платы за коммунальные услуги в размере до 9%. Таким образом, в среднем платеж за «коммуналку» на семью из трех человек вырастет на 324 рубля.

О внеплановом повышении тарифов в сфере ЖКХ стало известно в сентябре. Тогда власти страны объяснили, что это нужно для «обеспечения бесперебойной работы инфраструктуры ЖКХ, обновления теплотрасс, водопроводов и прочих объектов».

В предыдущий раз цены поднимали в июле 2022 года, обычно индексация происходит раз в год, таким образом, тарифы на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепловую энергию, газ и обращение с твердыми коммунальными отходами должны были пересмотреть 1 июля 2023 года, но теперь этого пересмотра не будет – до лета 2024-го.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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