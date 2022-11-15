В мэрии объяснили, почему сменили «Камри» на отечественные авто

В администрации Екатеринбурга объяснили, почему вместо привычных премиальных «Тойота Камри» начали закупать отечественные «Лады». Главная причина – «Тойота» теперь не производится в России, а те машины, что ещё есть в продаже, очень дороги. «Поэтому принято решение для обновление парка приобрести автомобили «Лада». Автомобили в гараже администрации города обновляются в среднем раз в 10 лет. Для этого ежегодно приобретается 7-8 новых автомобилей, – сообщили в пресс-службе мэрии.

Как будет решаться, кто из чиновников едет на «Камри», а кто на «Ладе», пока не говорят, ссылаясь на то, что автомобили ещё не закуплены и, соответственно, не распределены. Как ранее писал «Новый день», администрация города закупает 11 новых автомобилей за 17 миллионов рублей. Это будут отечественные седаны на механике, с электростеклоподъемниками и ковриками в салоне.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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