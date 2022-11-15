Больница заплатит крупную сумму за то, что выдала семье умершего не его тело

Коллегия Свердловского областного суда оставила в силе решение своих коллег из Краснотурьинска в отношении Карпинской ЦГБ. Два года назад в этой больнице произошел скандал: санитарка перепутала двух умерших пациентов и выдала тело одного из них не той семье.

Как уже сообщал «Новый День», о жуткой истории журналистам рассказала в июле 2020 года Мария Мешкова, дочь умершего от ковида Станислава Еремеева. Отец женщины заразился во время внутрибольничной вспышки в Краснотурьинской центральной горбольнице, позднее его перевели в Карпинск, где 64-летний мужчина скончался. Жена и дочери попытались забрать тело Еремеева из карпинской больницы, но им объяснили, что по правилам, его должны похоронить без церемонии в закрытом гробу, засыпав хлоркой. Затем в морге пояснили, что родным все же дадут попрощаться, но издалека.

В итоге семье попытались отдать тело другого мужчины, одетого в вещи Еремеева. Они начали разбираться в ситуации, обратившись с заявлением в полицию. Тогда и выяснилось, что 64-летнего жителя Краснотурьинска уже похоронили, причем под чужим именем – Виктора Алексеева. Родственники последнего тоже получили чужое тело, но в закрытом гробу, рассказала Мешкова.

Родственницы Еремеева добились официальной эксгумации тела мужа и отца, но потом хоронить его пришлось в закрытом гробу, попрощаться с родным человеком они не смогли. Мать семейства заболела, кроме того, семья понесла дополнительные расходы.

Женщины подали иск в Краснотурьинский городской суд к Карпинской ЦГБ о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда по 500 тысяч рублей каждой. Суд их требования удовлетворил частично. Вдове покойного присудили выплату материального ущерба в размере 23 450 рублей, 200 тысяч рублей компенсации морального вреда и оплату судебных расходов в сумме 10 тысяч рублей. Дочерям присудили компенсацию морального вреда по 130 тысяч рублей.

Карпинская ЦГБ не согласилась с таким решением и подала апелляцию в Свердловский областной суд. Представитель больницы просил снизить размер компенсации морального вреда, считая его необоснованно завышенным. Но Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, согласился с суммами компенсации.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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