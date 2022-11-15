«Автомобилист» всухую обыграл «Барыс» на домашнем льду (ФОТО)

«Автомобилист» впервые в сезоне одержал «сухую» победу – во вторник вечером в Екатеринбурге был повержен «Барыс» со счетом 2:0. Лучшим игроком матча стал вратарь Юхан Маттссон, который отразил 31 бросок по своим воротам и также впервые оформил шатаут за уральскую команду.

«Автомобилист» открыл счет на 7-й минуте встречи. Шайбу забросил Ник Эберт с передачи Анатолия Голышева и Ефима Гуркина. Уже во втором периоде уральцы закрепили преимущество. Владимир Кузнецов перехватил шайбу после ошибки соперника, выкатился на пятак и отдал пас Бруксу Мэйсеку, а лучший бомбардир КХЛ не промахнулся, забросив уже 22-ю шайбу в сезоне. В третьем периоде «Барыс» пытался хоть что-то противопоставить игре хозяев, но екатеринбуржцы уверенно довели матч до победы.

«Тяжелая и вязкая игра была. Когда забили первый гол, было хорошее закрывание вратаря соперника. И дальше «Барыс» немного раскрылся. Во втором периоде мы говорили ребятам на пересменках, что нужен хороший прессинг, хорошо отработали и забили второй гол. В третьем периоде была уже тактически командная игра. Вратарь нам сегодня здорово помог», – прокомментировал итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Следующий матч «Автомобилист» проведет 17 ноября против магнитогорского «Металлурга». Это будет сражение двух лидеров Восточной конференции за первое место. Игра состоится в КРК «Уралец».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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