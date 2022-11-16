После пожара в здании министерства упали сайты губернатора и правительства

Сегодня утром у пользователей перестали открываться официальные сайты правительства Свердловской области, губернатора и ГБУ СО «Оператор электронного правительства». При попытке зайти на любой из этих сайтов система сообщает: «Не удается получить доступ к сайту». При этом работают информационный портал региона све.рф и портал, на котором публикуются нормативно-правовые акты областных властей.

Отметим, что ГБУ «Оператор электронного правительства» находится по тому же адресу, что и министерство социальной политики Свердловской области – на улице Большакова, 105. Сегодня рано утром там произошел пожар – в подвале на площади 15 кв. м загорелся мусор. Пожар удалось потушить в течение часа. В ДИПе сообщили: «Перебои в работе региональных информационных ресурсов связаны с аварийным отключением серверов после сигнала о возгорании. Оборудование и коммуникации не пострадали. В настоящее время производится их перезапуск, на это требуется время».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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