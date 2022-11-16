Из бюджета выделят 100 миллионов на расширенный неонатальный скрининг

В бюджете Свердловской области предусмотрены расходы на расширенный неонатальный скрининг – со следующего года новорожденных будут проверять на 36 генетических заболеваний. Как говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, в 2023 году на эти цели предусмотрено 100 млн 132 тысячи рублей, из которых около 70 миллионов – это федеральная субсидия. В 2024 и 2025 годах планируется потратить по 99,7 миллионов, также с помощью федерального бюджета.

Кроме того, запланированы расходы на скрининг пяти заболеваний – его проводят уже давно. Из бюджета хотят выделить 56,5 миллионов рублей в 2023 году, это почти на 9 % выше, чем в этом году, – исследование подорожало. Денег хватит на 44 тысячи исследований.

Как уже сообщалось, с 2023 года в Свердловской области начнут проводить скрининг на 36 генетических заболеваний. При этом в Свердловской области будет только один скрининговый центр, который станет проводить исследования. Однако специально ездить в Екатеринбург с новорожденными детьми родителям не придется. Как это будет происходить, «Новому Дню» ранее рассказывал главный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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