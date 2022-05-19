На Урале внедряют новые тесты для новорожденных. Главный неонатолог РФ рассказал, как это будет (ФОТО)

На Урале новорожденных будут проверять на 36 генетических заболеваний – скрининг расширят уже со следующего года, а пока регион готовится тестировать малышей не только Свердловской области, но и соседних. Как рассказал «Новому Дню» главный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов, нынешний год отдан на подготовку к расширению панели исследований. «Нужно создать лабораторию, закупить оборудование, подготовиться. Мы обсуждали с это с минздравом Свердловской области, думаю, никаких проблем тут не возникнет. Возможно, близлежащие области тоже тут будут обследоваться», – сказал агентству главный неонатолог страны.

При этом в Свердловской области будет только один скрининговый центр, который станет проводить исследования. Однако специально ездить в Екатеринбург с новорожденными детьми родителям не придется. Как пояснил Иванов, у младенцев в день появления на свет будут брать кровь – как и сейчас, всего каплю из пяточки. Анализ будут доставлять в региональную лабораторию, где и будет выполняться собственно исследование на наличие у младенца врожденных заболеваний. «Выйдет нормативный документ, который определяет, что если ребенок здоров и родился в какой-то ЦРБ, то каким способом – автотранспортом или поездом или еще как-то – будет доставляться проба на скрининг. Это будет делаться централизованно, мы озабочены этой проблемой, но заверить могу, что мощности хватит не только на Свердловскую область», – отметил он.

Дмитрий Иванов в беседе с «Новым Днем» подчеркнул, что количество родителей, отказывающихся от неонатального скрининга, незначительно. «Мамы понимают, что скрининг – это не вмешательство в организм, это просто взятие крови «на промокашку», которая идет в специальный аппарат, и затем диагностируется. Эти редкие заболевания имеют особенность – чем раньше поставлен диагноз и раньше начато специфическое лечение, тем лучше прогноз, ребенок при соответствующем лечении может быть без особенностей, сравним со своими здоровыми сверстниками. Может быть, такая проблема и будет у какого-то количества женщин, но мы как медработники сделаем все, чтобы убедить маму в потребности скрининга», – добавил он.

Сейчас в России новорожденных проверяют на пять генетических заболеваний: муковисцидоз, галактоземия, адреногенитальный синдром, врожденный гипотиреоз и фенилкетонурия. Со следующего года к обязательному тестированию добавится еще 31 исследование, в том числе на СМА (спинальную мышечную атрофию).

Напомним, ранее стало известно, что в Свердловской области за первый квартал этого года выросла младенческая смертность, при том, что регион в последние годы снижал этот показатель. В минздраве региона «Новому Дню» рассказали, что рост был вызван, в первую очередь, внутриутробными инфекциями и развитием раннего неонатального сепсиса, «который крайне трудно поддается лечению», в основном, это происходило с недоношенными детьми, чей вес не добрался и до килограмма. Во-вторых, несколько младенцев скончались от врожденных пороков развития, выявленных еще на пренатальных скринингах – в этих случаях семьи принимали решение выносить и родить ребенка. На третьем месте среди причин роста младенческой смертности оказались травмы, полученные во время ДТП, пожаров или во время сна, когда мама придавливает младенца, засыпая рядом с ним. «Особо хотелось бы отметить факт гибели детей на дому. В первом квартале 2022 года умерло 11 младенцев, отмечены случаи смерти детей в возрасте до 1 года от инфекционных заболеваний, при этом за медицинской помощью законные представители не обращались», – объясняли «Новому Дню» в министерстве.

Дмитрий Иванов, комментируя внезапный рост младенческой смертности в Свердловской области в первом квартале 2022 года, призвал не делать оценок по текущим четырем месяцам. «Все показатели подводятся в конце года, я бы не очень хотел говорить, что где-то что-то плохо. Мы забываем, что за показателем стоят жизни детей – любой министр, руководитель области озабочен им, не потому что это какая-то чиновничья вещь, а потому что это жизни самых маленьких сограждан. И я не видел область, где бы нн старались сделать максимально все возможное, чтобы сохранить жизни маленьких детей», – сказал главный неонатолог России.

Он рассказал, что к 2024 году поставлена задача сократить младенческую смертность до 4,5 промилле. «Это значит, что у нас должно умирать не больше 4,5 детей на 1000 рожденных живыми. И организация службы родовспоможения за последние 10 лет добилась выдающихся успехов. Показатель смертности снизился существенно – в 2012 году в целом по стране умирало порядка 20 тысяч детей до года, а в 2021 году – 6 тысяч. Если мы возьмем показатели Свердловской области, то в 2021 году был достигнут очень хороший показатель, который составлял 4 промилле, то есть 4 ребенка на 1000 новорожденных. Плановый показатель для региона в этом году – 4,3. Служба в области работает эффективно», – подытожил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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