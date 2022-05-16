В минздраве объяснили, почему младенческая смертность выросла на 43,6%

В минздраве Свердловской области объяснили резкий рост смертности среди детей до года общим снижением рождаемости и «особенностями гибели детей от так называемых малоуправляемых или трудноуправляемых факторов». Среди умерших большинство младенцев родились весом менее одного килограмма.

Напомним, ранее сегодня в Свердловскстате сообщили, что за первые три месяца 2022 года младенческая смертность (дети до 1 года) в регионе выросла на 43,6%. Но причины назвать не смогли. В министерстве здравоохранения «Новому Дню» пояснили, что одна из причин такого скачка смертности – общее снижение числа родившихся, что «приводит при расчете показателя к его повышению». В ведомстве отметили, что за 3 месяца 2022 года родилось на 222 человека меньше чем за этот же период в 2021 году (по данным Свердловскстата, родились 9956 детей – на 4,4% меньше чем в прошлом году). Вторая причина – особенность гибели детей от малоуправляемых факторов.

«Причины смерти детей за этот период в основном были связаны с внутриутробными инфекциями и развитием раннего неонатального сепсиса, который крайне трудно поддается лечению. Большая часть таких новорожденных имела массу при рождении менее 1 кг», – сообщили в минздраве.

Там также отметили, что в 2022 году в структуре причин смерти детей до года значимое место заняли врожденные пороки развития. Хотя в регионе почти всем беременным проводят скрининги и пренатальную диагностику (когда пороки плода определяются до рождения ребенка), в ряде случаев семьи принимали решение рожать, невзирая на рекомендации врачей прервать беременность. В этом случае, по данным минздрава, сохранить жизнь новорожденным не удавалось, несмотря на то что они появлялись на свет в Областном перинатальном центре, где есть все современное оборудование и врачи.

Также причинами гибели новорожденных были травмы, отравления, механические асфикции (удушение), «присыпание» (когда мать засыпает с младенцем и во сне придавливает его), ДТП, пожары и так далее.

«Особо хотелось бы отметить факт гибели детей на дому. В первом квартале 2022 года умерло 11 младенцев, в том числе, помимо причин, указанных выше, отмечены случаи смерти детей в возрасте до 1 года от инфекционных заболеваний, при этом за медицинской помощью законные представители не обращались», – прокомментировали в министерстве.

В связи с ростом показателя младенческой смертности в первом квартале 2022 года министерство уже «приняло целый комплекс мер», что позволило замедлить рост данного показателя на треть.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Ольга Тарасова

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