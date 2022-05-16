Коронавирус занял второе место среди причин смертности свердловчан

В Свердловской области пугающими темпами сокращается население. По данным Свердловскстата, в первом квартале 2022 года родились 9956 детей (на 4,4% меньше чем в прошлом году), умерло 17 675 человек (на 0,5% меньше, чем в прошлом году). Естественная убыль населения составила 7719 человек, что на 5,1% больше показателей аналогичного периода 2021 года.

Лишь в одном муниципалитете Свердловской области с начала года был зафиксирован прирост населения – это ЗАТО Свободный. В остальных 72 муниципалитетах число жителей сокращается. Максимальная убыль зарегистрирована в Екатеринбурге (минус 1424 человека), Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске. За первые три месяца 2022 года младенческая смертность (дети до 1 года) в Свердловской области выросла на 43,6%.

Врио руководителя Свердловскстата Антонина Перунова пояснила на пресс-конференции, что общая статистика по причинам смертности будет подбиваться по итогам года. В 2021 году в Свердловской области умерли 76765 человек. Среди причин смертности были: 38,7% – сердечно-сосудистые заболевания, 24,8% – Covid-19, 11,8% – онкологические заболевания. В абсолютных цифрах от коронавируса в прошлом году умерло порядка 19 тысяч свердловчан, сообщила Антонина Перунова.

Стоит отметить, что свердловский оперативный штаб приводит другую статистику: на 15 мая общее число случаев смерти с начала пандемии составило 10 736.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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