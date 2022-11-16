Главе Верхотурья на конкурсе противостоят чиновник, следователь и бизнесмен

В Верхотурье подвели итоги первого этапа конкурса по отбору кандидатов на должность главы города.

Как сообщает местная дума, во второй тур прошли четверо. Это действующий глава Алексей Лиханов, начальник Карелинского территориального управления Александр Дутко, руководитель Верхотурского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Свердловской области Денис Докучаев и директор ООО «Энергия» Дмитрий Глухов.

На втором этапе конкурса, который назначен на 22 ноября, комиссия проведет оценку профессиональных качеств кандидатов на основании представленных документов и по результатам конкурсных испытаний.

Напомним, Алексей Лиханов впервые был избран главой Верхотурья в 2011 году, до этого много лет работал начальником исправительной колонии.

Верхотурье, Евгения Вирачева

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