Санкции и мобилизация обвалили потребительский рынок Екатеринбурга

Санкционный экономический кризис сильно ударил по потребительскому рынку Екатеринбурга. Розничный товарооборот крупных и средних предприятий за январь-сентябрь 2022 года составил 283 миллиарда рублей, или 86% к аналогичному уровню 2021 года. Оборот общественного питания за тот же период составил 7,6 миллиарда рублей или 97%. Об этом сообщил начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин, выступая в думе.

По словам чиновника, после некоторого оживления в середине лета потребительский спрос в Екатеринбурга снова стал снижаться после объявления частичной мобилизации. Согласно данным мэрии, падение оборота розничной торговли в 2022 году сейчас больше, чем в 2020-м во время жестких карантинных ограничений в пандемию коронавируса.

Рост потребительских цен за январь-октябрь 2022 года в Екатеринбурге составил 113,8%. Как отметил Прядеин, темпы инфляции осенью замедлились. По прогнозу, к концу года инфляция не превысит 13%. В 2023 году рост цен ожидается на уровне 105,%, в 2024-2025 годах власти надеются выйти на «стандартный» уровень инфляции в 4%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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