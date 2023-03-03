Екатеринбуржцы перестали делать спонтанные покупки

Санкционный кризис 2022 года изменил потребительское поведение жителей Екатеринбурга. Люди отказываются от спонтанных покупок и более прагматично планируют свои расходы. Наиболее существенно просел спрос на автомобили и крупную бытовую технику. Об этом рассказал «Новому Дню» начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин.

«Торговля и бытовое обслуживание пострадали больше всего, но проблемы в этих сферах начались еще во время пандемии. Объем розничного товарооборота в Екатеринбурге составил 85% к уровню 2021 года. Потребительские предпочтения в условиях, близких к кризисным, всегда сильно зависят от ожиданий населения. Если люди встревожены, они стремятся придержать деньги, в том числе не тратить их на предметы роскоши. При этом в Екатеринбурге в ноябре и декабре 2022 года был зафиксирован рекордный спрос на квартиры. Скорее всего, это был инвестиционный спрос – таким способом люди пытались сохранить свои сбережения», – отметил чиновник.

По словам Прядеина, потребительский спрос в Екатеринбурге выйдет на допандемийные показатели не раньше 2025 года. Несмотря на существенное падение, уровень товарооборота (908 миллиардов рублей) в Екатеринбурге остается одним из самых высоких в стране. «Тут срабатывает эффект большой базы. Мы много тратили и потребляли в предыдущие годы. Нынешняя ситуация привела к серьезному спаду, но он не говорит о том, что мы стали хуже жить», – заявил начальник департамента экономики.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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