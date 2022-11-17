В Екатеринбурге зарегистрирован самый большой отток населения с 1993 года

Пандемия коронавируса и начало специальной военной операции РФ оказали значительно влияние на демографию Екатеринбурга. Как сообщил начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин, в последние два года в уральской столице отмечалась естественная убыль населения. С мая 2022 года наметилась тенденция к сокращению смертности, но пока демографическая статистика остается печальной. В январе-августе 2022 года в Екатеринбурге родилось 10 819 человек, умерло 11 798. Естественная убыль за этот период составила 979 человек.

За восемь месяцев текущего года из Екатеринбурге уехали 6 845 человек. Это худший показатель миграционной убыли с 1993 года, заметил Прядеин. Добавим, что данные мэрии не учитывают период с сентября 2022 года, когда в России была объявлена частичная мобилизация.

На 1 октября 2022 года в Екатеринбурге зарегистрировано 1,588 миллиона жителей. По итогам переписи населения в прошлом году выяснилось, что на территории города проживало более 60 тысяч неучтенных мигрантов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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