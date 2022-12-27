Миграционный поток из Свердловской области вырос в три раза в 2022 году

С января по октябрь 2022 года из Свердловской области за границу уехали 16 067 человек. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда страну покинули 4,9 тысяч уральцев. Согласно данным Свердловскстата, 13 694 человека переехали в страны СНГ, 2373 человека – в другие страны.

При этом в Свердловскую область с начала года прибыли 14 815 мигрантов, в основном из ближнего зарубежья. Общая миграционная убыль в регионе составила 3788 человек. Уральцы также переезжают в другие регионы России. За десять месяцев текущего года территорию Свердловской области покинули 2,5 тысячи жителей.

Резкий отток населения был зафиксирован и в Екатеринбурге. За январь-август 2022 года из уральской столицы уехали 6 845 человек, это худший показатель с 1993 года. При этом в мэрии не учитывали всплеск эмиграции после объявления частичной мобилизации в России.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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