На первой площадке под реновацию в Екатеринбурге снесли ветхий дом

Сегодня по адресу: ул. Баумана, 37, в Екатеринбурге был впервые снесен аварийный жилой дом в рамках программы «Комплексное развитие территорий».

«Здание было расселено муниципалитетом ещё в 2021 году. Оно находилось в аварийном состоянии после пожара, и мы рады, что застройщик, выкупивший право на развитие территории, освободил её так скоро. Напомню, что у аварийных домов в рамках КРТ есть приоритет по времени сноса», – объяснил замначальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии Григорий Сурганов.

Он также отметил, что горожане, участвующие в программе, выигрывают в любом случае: вместо жилья в ветхих зданиях они получают квартиры той же или большей площади в новом доме. В случае, если екатеринбуржцу недвижимость не нужна, он может получить денежную компенсацию по рыночной стоимости. При этом муниципалитет выступает гарантом исполнения застройщиком всех контрактных обязанностей.

По словам регионального директора ООО «Страна Девелопмент» Олега Белянского, на этой площадке, помимо снесённого дома, находятся ещё 11 жилых двухэтажных домов и одно нежилое строение. Сейчас компания занимается разработкой проекта планировки территории. В него входят два жилых дома общей площадью 46 тысяч квадратных метров, воркаут-зоны и встроенный детский сад на 100 малышей. По словам представителя застройщика, мнения и пожелания горожан из окрестных домов при составлении проекта будут учтены.

Как уже сообщал «Новый День», в июле застройщик «Страна Девелопмент» приобрел право на застройку участка в квартале улиц Шефской – Энтузиастов – Баумана. Аукцион продолжался почти весь день. За освоение участка общей площадью 22 430 кв. метров застройщик заплатил больше 96 млн рублей при начальной стоимости 514 788 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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