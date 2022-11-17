Для сдерживания роста цен на хлеб власти выделят 9 млн рублей

Хлебопекарные предприятия Свердловской области получат дополнительно 9 млн рублей из бюджета, чтобы не повышать цены на свою продукцию.

Как сообщили в ДИПе, такое решение сегодня было принято на заседании регионального правительства. С учетом ранее предоставленных субсидий господдержка уральских хлебопеков в 2022 году составит 92,7 миллиона рублей.

Субсидии получат 25 организаций и индивидуальных предпринимателей. Ее размер составляет 2650 рублей за тонну произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. При этом предприятия обязуются не повышать цены на продукцию. Добавим, в 2021 году субсидией на общую сумму более 40 миллионов рублей воспользовались 10 предприятий.

Как уже сообщал «Новый День», за 9 месяцев 2022 года в Свердловской области хлеб и хлебобулочные изделия стали дороже в среднем на 12%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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