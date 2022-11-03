Косметика – на 25%, одежда – на 20%: Свердловскстат рассказал о росте цен

За 9 месяцев 2022 года многие группы продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуг стали в Свердловской области дороже на 25% и более.

Об этом рассказала на пресс-конференции врио руководителя Свердловскстата Антонина Перунова. Например, в группе непродовольственных товаров сильнее всего, на 25% и более, подорожали бумага, парфюмерия и косметика, ткани, ювелирные украшения, легковые автомобили. На 20% выросли цены на моющие средства, школьно-канцелярскую продукцию, электротовары, одежду, белье, а также самые ходовые медицинские товары – йод, одноразовые шприцы, вату, отечественный анальгин, активированный уголь, настойку валерианы, бинты.

Сильно подорожали услуги. Страхование стало дороже в среднем на 30%, услуги ветеринаров – на 26%, медицина – на 11,2%, транспорт – на 7,1%, строительные услуги (установка подвесных потолков, пластиковых окон) – на 33%.

Из продуктов питания более всего, на 25% и выше, подорожали маргарин, соль, кексы, рулеты, сухофрукты, кофе в зернах, сгущенное молоко с сахаром, печенье. На 15-23% поднялись цены на овощные и фруктовые консервы, мороженое, соусы, специи, чай. На 12% дороже стали хлеб и хлебобулочные изделия, рыба, молоко и молочные продукты. Сыр стал дороже на 10,6%, мясо – на 6,6%, макароны – на 2,3%.

Только некоторые продукты питания с нового года стали дешевле. Это, например, яйца (-11,9%), пшено (-6,7%), куры мороженые (-3%), свежие овощи (от -30 до -60%).

При этом розничный оборот торговли за 9 месяцев составил 945 млрд рублей, что на 9,2% меньше прошлого года. На продовольственные товары свердловчане потратили в этом году на 7,7% меньше, на непродовольственные – на 10,7%.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/773262.html

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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