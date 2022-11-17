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Воскресенье, 20 ноября 2022, 11:12 мск

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На площади Обороны установят трехметрового кролика

На площади Обороны установят ледовый мини-городок. Рядом с Седым Уралом появятся Дед Мороз в санях, огромный символ года и лабиринт.

Согласно контракту, символ года, кролик, должен располагаться на постаменте, вместе с которым длина должна составлять 3 метра, высота 2,4 метра и ширина не менее 2 метров. Ледовая фигура должна быть объемной, с художественной резкой, с подсветкой. Дед Мороз должен быть со Снегурочкой и в санях, запряженных тройкой лошадей. Высота главных символов года вместе с постаментом еще больше, 5 метров.

Еще одна ледовая композиция – цифры 2023 длиной 7 метров и высотой не менее 2,2 метра. Также поставят ледовую горку на деревянном каркасе, ледовый лабиринт и ледовое ограждение елки. Стоимость всего городка – чуть более двух миллионов рублей.

Все должно быть готово до 21 декабря, простоит городок до 27 января.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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