«Автомобилист» победил «Металлург» в битве за лидерство в КХЛ (ФОТО)

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал пятую победу подряд. В четверг вечером на домашнем льду екатеринбуржцы обыграли магнитогорский «Металлург» со счетом 4:3. Обе команды сражались за первую строчку в Восточной конференции КХЛ. Благодаря победе «Автомобилист» остается лидером в турнирной таблице.

Принципиальный матч между соперниками прошел при заполненных до отказа трибунах КРК «Уралец». В первом периоде «Автомобилист» и «Металлург» обменялись голами, которые разделили всего 50 секунд.

Гости открыли счет на 16-й минуте, шайбу забросил Филипп Майе. Менее чем через минуту Стефан да Коста с передачи Степана Хрипунова вколотил шайбу в ворота «Магнитки».

Равное противостояние продолжилось и во втором периоде. «Автомобилист» пять раз получал большинство, но реализовать преимущество удалось лишь однажды. Зато болельщики увидели классную комбинацию: Ник Эберт на синей линии увидел свободного Брукса Мэйсека и отдал ему точный пас, Мэйсек нанес неудобный для вратаря бросок, а Кертис Волк уже ждал на пятачке отскока и закатил шайбу в ворота «Металлурга». Гости сравняли счет на 35-й минуте, также играя в большинстве. Неразберихой на пятачке «Автомобилиста» воспользовался Андрей Чибисов и отправил шайбу за ленточку ворот.

Третий период снова не выявил сильнейшего в матче. «Металлург» вырвался вперед благодаря голу Павла Акользина, но «Автомобилист» отыгрался за четыре минуты до конца основного времени. Екатеринбуржцы удачно использовали отложенный штраф соперникам: Да Коста прострелил шайбу с острого угла, Ефим Гуркин на пятаке поднял клюшку и пропустил шайбу на дальнюю штангу, а Степан Хрипунов замкнул передачу.

С равным счетом 3:3 команды ушли в овертайм, где все опять решила игра в неравных составах. «Металлург» получил удаление, и «Автомобилист», разыграв «4 на 3», забросил победную четвертую шайбу. Ее автором стал Кертис Волк. За оформленный дубль он получил от команды переходящее звание «лучший игрок матча».

«Мы понимали, и команда тоже понимала, что это игра за 4 очка. Здорово, что победили. Парни молодчики, выполнили установку на игру, особенно хороший был второй период, где имели хорошие шансы. Здорово, что большинство сработало в овертайме, и, конечно, атмосфера сегодня была на стадионе. Спасибо большое болельщикам за поддержку. Сегодня была интересная игра для зрителей. По накалу похожа на матч плей-офф», – отметил главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин на пресс-конференции после игры.

«Автомобилист» проведет еще один матч в домашней серии. В субботу, 19 ноября, уральцы сыграют в Екатеринбурге против ХК «Сочи».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

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