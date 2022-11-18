Зарплаты вырастут, население сократится: прогноз развития свердловских городов

Перед версткой местных бюджетов на 2023 год муниципалитеты Свердловской области составили прогнозы социально-экономического развития, где посчитали, как будет развиваться городское производство, сколько будет зарабатывать население и как будет меняться численность этого населения. «Новый День» сравнил прогнозы развития административных центров управленческих округов региона: Нижнего Тагила (Горнозаводской), Каменска-Уральского (Южный), Первоуральска (Западный), Краснотурьинска (Северный) и Ирбита (Восточный)*.

Средняя заработная плата

Средняя заработная плата в уральских городах, считают местные экономисты, в ближайшие три года будет расти. Как уже сообщал «Новый День», администрация Екатеринбурга прогнозирует рост средней зарплаты в областном центре с 69 369 рублей в 2022 году до 89 300 в 2025-м. В Нижнем Тагиле по итогам 2022 года ожидается средняя зарплата 49 952 рубля, в 2023-м – 52 950 рублей, в 2025-м – 57 993. Жители Каменска-Уральского, согласно прогнозу, в 2022 году в среднем заработают по 52 496 рублей в месяц, в 2023-м – 56 443, в 2025-м – 65 215 рублей. В Первоуральске средние зарплаты должны вырасти с 48 167 рублей (2022 г.) до 54 181 рубля (2025 г.). В Краснотурьинске ожидают рост средних зарплат с 54 373 рублей до 69 626 рублей в 2025 году. Самые скромные ожидания в Ирбите: от 42 500 рублей в 2022 году до 49 743 в 2025 г.

Производство

Несмотря на санкционное давление, все пять окружных центров Свердловской области планируют в ближайшие три года увеличить оборот крупных и средних организаций. «На плановый период предусматривается рост оборота организаций по всем видам экономической деятельности: в 2023 году – на 3,7% к 2022 году, в 2024 и 2025 годах – на 2,4% к 2023 и 2024 году соответственно. К 2025 году прогнозное значение оборота организаций по всем видам экономической деятельности превысит уровень 2021 года в 1,3 раза и составит 647 177,1 млн. рублей», – говорится в пояснительной записке к прогнозу СЭР Нижнего Тагила. В Каменске-Уральском рост оборота по полному кругу организаций с 457,1 млрд рублей по итогам 2023 года планируют увеличить до 501,9 млрд руб. по итогам 2025 года. В планах Первоуральска – увеличить объем отгрузки произведенных товаров с 158,8 млрд рублей (2022) до 182 млрд рублей (2025). В прогнозе администрации Краснотурьинска оборот по полному кругу организаций должен к 2025 году вырасти с 54,9 млрд рублей до 60,5 млрд. Ирбит планирует нарастить производство с 9,8 млрд рублей (2022 г.) до 10,4 млрд рублей (2025 г.).

Численность населения

Этот раздел в прогнозах развития свердловских городов оказался самым пессимистичным. В среднесрочной перспективе роста населения не ждут ни в одном из указанных городов. «В настоящее время в городе отмечается неудовлетворенность жителей города качеством оказания медицинской помощи. Наблюдается острый дефицит не только узких медицинских специалистов, но и врачей амбулаторно-поликлинической службы (терапевтов, педиатров), оказывающих первичную медико-санитарную помощь. На протяжении нескольких лет в городе наблюдается естественная и миграционная убыль, в связи с чем на начало 2025 года численность населения составит 334 278 человек, что на 2 017 человек меньше показателя на начало 2024 года (по сравнению с началом 2022 года – снижение на 8 846 человек)», – пишут специалисты Нижнего Тагила. При этом они прогнозируют, что к 2025 году примерно на 1,5 тысячи человек вырастет численность населения в трудоспособном возрасте, что обусловлено повышением пенсионного возраста.

В Каменске-Уральском также прогнозируется постепенное снижение численности населения: со 164 268 чел. на 1 января 2022 года до 161 735 чел. на 1 января 2025 года. Основной причиной является общая российская тенденция снижения рождаемости, вызванная вступлением в детородный возраст поколения 90-х годов прошлого века, рожденного в период демографического спада. Однако есть и другая – «сохранение отрицательного миграционного сальдо ввиду близости Каменск-Уральского городского округа, в первую очередь, к Екатеринбургу».

В Первоуральске ожидают сокращения населения со 139 тысяч человек (2022 г.) до 134 тысяч (2025 г.) – «за счет как естественной, так и миграционной убыли».

В Краснотурьинске ожидают сокращения населения с 60 316 до 59 320 человек. «Отрицательная динамика роста численности населения вызвана низкой рождаемостью и ростом смертности», – констатируют в администрации.

В Ирбите ожидается сокращение населения с 35 593 до 35 018 жителей. «Ежегодная миграционная убыль населения в значительной степени связана с отсутствием рабочих мест и высших учебных заведений по предоставлению образовательных услуг на территории города», – говорится в пояснительной записке.

* Прогнозы социально-экономического развития Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска, Краснотурьинска, Ирбита на 2023 и плановый период 2024-2025 гг. взяты с официальных порталов муниципальных образований.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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